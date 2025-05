Conte resta a Napoli, juventini furiosi sui social: “Traditi di nuovo. Ci ha anche usati!"

Conferme su conferme: Antonio Conte è ormai sempre più orientato a restare sulla panchina del Napoli. Dopo aver ricevuto le garanzie che si aspettava dalla società, il tecnico si è convinto a continuare l'avventura in azzurro. Nelle prossime ore potrebbe esserci l’incontro decisivo. Si attende la comunicazione ufficiale del club. Nonostante i contatti con la Juventus degli scorsi giorni, Conte è sempre più vicino a continuare il lavoro cominciato la scorsa estate.

La sua decisione ha scatenato la rabbia social dei tifosi juventini, che speravano in un ritorno in bianconero. “Siamo stati traditi per due volte”, “Ma per favore, ma che resti a Napoli! Tudor tutta la vita”, “Ho sempre pensato fosse un grande allenatore, per il resto invece stendiamo un velo pietoso. Ha usato la Juve, non contento di averci mollato già una volta nel bel mezzo del ritiro pre campionato dimostrando zero professionalità ed attaccamento. Spero che alla Juve non pensino mai più a lui. E basta anche con la leggenda che è un cuore Juve, questo è tifoso solo di se stesso e dei suoi interessi e lo ha dimostrato anche stavolta”, “Conte ha usato la Juve per ottenere il massimo possibile dal Napoli. Non mi dimentico di quando ci ha mollati in mezzo alla preparazione”, alcuni dei commenti social contro la scelta di Conte di proseguire la sua avventura in azzurro.