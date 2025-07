Ultim'ora Milinkovic-Savic a un passo! Romano: "Operazione alle fasi finali col Torino, c'è già il suo sì"

vedi letture

In primo piano

Oggi alle 14:34 In primo piano

Il Napoli fino a questo momento ha concluso ben cinque operazioni in entrata: a giugno Luca Marianucci dall'Empoli e Kevin De Bruyne a parametro zero, nelle ultime due settimane si sono aggiunti anche Noa Lang, Sam Beukema e Lorenzo Lucca (quest'ultimo sta svolgendo le visite mediche a Villa Stuart). Ma il mercato del Napoli non si ferma qui.

Ma un sesto colpo è imminente. Si tratta di Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Torino. Le ultime arrivano da Fabrizio Romano: "Il Napoli è ormai vicino alla conclusione dell'accordo per Vanja Milinković-Savić dal Torino dopo l'accordo verbale raggiunto per Ngonge. Milinković-Savić aveva detto sì alla proposta del Napoli a giugno e l'accordo tra club è ormai alle fasi finali".