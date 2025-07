Video Lang, subito cena napoletana con Neres: i due si conoscono dall'Ajax

Subito cena insieme ieri per David Neres e il neo acquisto Noa Lang, in attesa dell'ufficialità. I due si conoscono bene avendo condiviso insieme gli anni all'Ajax. I due erano a Napoli e questa mattina partiranno con il resto del gruppo per Dimaro, sede del primo ritiro estivo. Nel pomeriggio azzurri subito in campo per l'allenamento di Carciato.