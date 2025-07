Osimhen, il Galatasaray accetta solo clausola anti-Italia: ADL ha fatto altre 2 richieste

vedi letture

Sono ore decisive per la trattativa che dovrà portare Victor Osimhen al Galatasaray. Presto nuovi contatti tra i club come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola con tutti i dettagli di un affare infinito con possibile svolta nei prossimi giorni. "De Laurentiis ha fatto richieste precise e dettagliate al Gala: 75 milioni garantiti in due soluzioni, percentuale del 20% sulla futura rivendita, clausola che impedisce la vendita in Italia nel triennio a venire. I turchi stanno lavorando sulle garanzie, anche se chiedono tre tranche (45+17,5+17,5), e hanno accettato la clausola; più difficoltà sulla rivendita. Ma Osi spinge, vuole solo Istanbul ed è in pressing. Sono ore decisive".

Osimhen ha ormai da tempo sciolto le riserve sul suo futuro. Ha rifiutato a giugno l'offerta monstre dell'Al-Hilal, 40 milioni all'anno per quattro stagioni, totale 160 netti. Il Galatasaray ci aveva già provato con un'offerta da 16 milioni a stagione ma Osi si era preso del tempo e se n'era andato in vacanza. Aveva una clausola da 75 milioni ma valida solo per l'estero. Ora la clausola è scaduta. Il club turco è tornato alla carica sperando di poter chiuderlo e di convincerlo a suon di milioni ma anche e soprattutto restando in Europa e tornando a giocare in Champions League. Il Napoli non fa sconti. Anche senza clausola, chiede 75 milioni. Il Gala è pronto ad accontentare gli azzurri. Fumata bianca vicina. Ma servono le garanzie bancarie, le famose fideiussioni o lettere di credito richieste da De Laurentiis.