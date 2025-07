Nuovo stadio, Roano: "Progetto ADL dovrà essere convalidato entro il 4 settembre"

Luigi Roano, giornalista de Il Mattino, ha parlato così così ai microfoni di Radio Napoli Centrale: “Il presidente De Laurentiis ha presentato alla ZES, organismo che racchiude 8 regioni, un progetto per il nuovo stadio nella zona dell’ex macello. La ZES è un organismo del Governo. La richiesta è stata protocollata, già si è aperta la conferenza dei servizi. Se dovesse arrivare il sì di quest’ultima, di fatto, si potranno iniziare i lavori dello stadio.

La ZES è stata costituita proprio per alleggerire la macchina burocratica. Il progetto dovrà essere ritenuto valido entro il 4 settembre. Stiamo parlando di un progetto serio, il Maradona non c'entra nulla con De Laurentiis perché è un impianto del Comune. De Laurentiis ha deciso di non investire nel Maradona. Credo che anche il Comune sia rimasto sorpreso dalla mossa di De Laurentiis”.