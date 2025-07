Ufficiale Ecco il terzo acquisto: Lang è del Napoli! L'annuncio di ADL: "Benvenuto Noa!"

Dopo De Bruyne e Marianucci, il Napoli ha ufficializzato il suo terzo acquisto della sessione estiva del mercato: Noa Lang è un nuovo giocatore azzurro. Dopo le visite mediche sostenute a Villa Stuart, l'esterno offensivo olandese ha firmato il contratto che lo legherà al club campione d'Italia per i prossimi cinque anni. Ad annunciarlo il classico tweet del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis: "Benvenuto Noa".

Noa Lang era già stato vicino al Napoli nel mercato di gennaio, il giocatore aveva raggiunto l'accordo con il club azzurro ma il PSV Eindhoven, impegnato in Champions League, non aveva voluto dato il via libera alla cessione del classe 1999. Lang sarà subito a disposizione di Antonio Conte.

La scheda tecnica.

Noa Lang è un esterno d'attacco che gioca a piede invertito, in carriera ha disputato ben 167 gare sulla fascia sinistra pur essendo destro (solo 30 partite sulla corsia opposta). Classe 1999, alto 170 centimetri, nell'ultima stagione al PSV Eindhoven ha segnato 11 gol e fornito 10 assist in 29 presenze in Eredivisie, sommati a 2 reti e 2 passaggi vincenti nei 10 match di Champions League. Noa Lang è nel giro della Nazionale olandese, con cui ha trovato 14 apparizioni condite da 3 gol e 1 assist.