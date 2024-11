Foto Conte si gode il giorno di riposo: l’allenatore del Napoli al concerto di Ligabue a Torino

I campionati di calcio si sono fermati e riprenderanno dopo la sosta per le nazionali. Così Antonio Conte ha approfittato dei giorni di riposo concessi alla squadra per ricaricare le batterie in montagna.

L’allenatore del Napoli è stato al concerto di Ligabue al Teatro Regio di Torino nell’ambito del Tour nei teatri più belli d’Italia, Ligabue in Teatro - Dedicato a Noi. Di seguito lo scatto postato su Instagram dal tecnico azzurro.