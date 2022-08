CR7 al posto di Osimhen? Ironia dal Guardian: "Come sostituire Koulibaly con McTominay"

Fanno discutere le manovre di mercato raccontate in queste ore tra Napoli e Manchester United con protagonisti i due attaccanti di punta.

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

“Offrire Ronaldo come rimpiazzo di Osimhen è come proporre McTominay come rimpiazzo di Koulibaly”. Fanno discutere le manovre di mercato raccontate in queste ore tra Napoli e Manchester United con protagonisti i due attaccanti di punta. Una papabile operazione che, come avete letto nella citazione di inizio articolo, non trova proprio tutti d’accordo, tanto che Oltremanica c’è chi si lancia in certe valutazioni piuttosto secche: è il caso di James Nalton, giornalista sportivo inglese del Guardian.