Criscitiello: "Play-off in Serie A fuori da ogni logica, c'è solo un cambiamento da fare..."

L'idea di De Laurentiis, playoff per la Serie A, non ha riscosso grande successo. Sui social il direttore Michele Criscitiello ha scritto: "I play off in serie A? Un’idea non percorribile e fuori da ogni logica. L’unico cambiamento che va fatto è tornare a 18. I due gironi fanno venire i brividi solo a pensarci. Per fortuna non accadrà nulla di tutto ciò".

