Cucchi: "Napoli meglio del Milan. Gattuso e Pioli stanno lavorando bene"

"Partita piacevole. Meglio il Napoli, secondo me. Anche per questo punto prezioso per il Milan che rimane comunque sempre in partita. Equilibrio nel possesso palla. Pioli e Gattuso stanno lavorando bene". Questo il messaggio su Twitter del giornalista Riccardo Cucchi riguardo al pari nel big match tra Napoli e Milan

