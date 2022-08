Cucchi: "Se uno insulta e poi prova a dare uno schiaffo, va cacciato dallo stadio"

Cucchi, voce storica di Radio Rai, ha parlato delle tensioni finali a Firenze, con il tentativo di schiaffo a Spalletti, tramite il suo account Twitter

Riccardo Cucchi, voce storica di Radio Rai, ha parlato delle tensioni finali a Firenze, con il tentativo di schiaffo a Spalletti, tramite il suo account Twitter: "Se uno va allo stadio per insultare e di fronte alla reazione verbale dell'insultato tenta di schiaffeggiarlo, non deve più entrare in uno stadio. A Firenze e ovunque".