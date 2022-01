Cucchi su Insigne: "Eguagliare Diego grande traguardo. 11 anni di Napoli e un titolo europeo"

Riccardo Cucchi, voce storica della Rai per tanti anni simbolo di 'Tutto il Calcio Minuto per Minuto', ha commentato su Twitter il gol numero 115 di Lorenzo Insigne in maglia azzurra: "È un traguardo "storicamente" importante eguagliare il record di gol segnati con la maglia del Napoli da Maradona. Insigne è un prodotto calcistico del Napoli, affinato dalla sapienti mani di Zeman. 11 anni di Napoli e un titolo europeo. Non è poco".

