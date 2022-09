Cucchi: "Vittoria sofferta: Napoli determinato, anche se non sempre lucido"

"Numerose le opportunità create contro uno Spezia "coriaceo", come avrebbero detto i radiocronisti del passato".

TuttoNapoli.net

Riccado Cucchi, voce storica della Rai, ha commentato su Twitter i tre punti conquistati dal Napoli contro lo Spezia: "Vittoria sofferta del Napoli che ha impiegato 88 minuti per realizzare il gol del successo. Numerose le opportunità create contro uno Spezia "coriaceo", come avrebbero detto i radiocronisti del passato. Napoli determinato, anche se non sempre lucido".