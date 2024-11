Da Milano, Ravezzani: “Zero domande a Conte sul possibile rosso a Lukaku: paura o tifo sfrenato?”

Il direttore di TeleLombardia, Fabio Ravezzani, sui propri social, ha commentato la direzione arbitrale di Massa in Napoli-Roma

Il direttore di TeleLombardia, Fabio Ravezzani, sui propri social, ha commentato la direzione arbitrale di Massa in Napoli-Roma facendo anche riferimento alla presunta mancata espulsione di Romelu Lukaku: “Ma in conferenza stampa a Napoli nessuno chiede a Conte della possibile espulsione di Lukaku per paura o tifo sfrenato? Cosi, solo per sapere. Antonio credo non avrebbe avuto problemi a rispondere, no?

La cosa divertente è che a fine novembre sta succedendo quello che tutti avevano previsto da subito: la squadra di Conte va forte e quella di Fonseca stenta. Lo avevano previsto proprio tutti, eh? Tutti, tranne i dirigenti del Milan. Vedremo a maggio chi ha sbagliato”, le sue parole su X.

