Dal Kosovo attacco a Gattuso: "Un buon tecnico toglie uno dei difensori più promettenti dopo un errore?"

Amir Rrahmani ha avuto un esordio da dimenticare con la maglia del Napoli dal primo minuto, errore grossolano sul pareggio dell'Udinese e sostituzione alla fine del primo tempo. Dal Kosovo arriva un attacco via social a Rino Gattuso, reo di aver gestito male il difensore: "Amir Rrahmani è stato sostituito da Gattuso. È questo ciò che fa un buon allenatore? Non far giocare uno dei difensori più promettenti della Serie A per un'intera stagione e poi toglierlo per un errore? Wow!"

