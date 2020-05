DAZN, Callegari vota sì ai Playoff: "E' l'unico piano B per decidere la Serie A sul campo"

Il telecronista Dazn Massimo Callegari ha pubblicato un messaggio su Twitter sull'ipotesi Playoff e Playout come piano B per decidere la Serie A: "Playoff e Playout per me unico piano B per decidere Serie A sul campo. Naturalmente con regole che diano vantaggi a chi è davanti in classifica (fattore campo ecc.). Sarebbe soluzione estrema, certo. Ma siamo in una situazione estrema, mai vista dal dopoguerra a oggi..."

