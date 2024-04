De Giovanni contro la squadra: "Poca dignità, poco onore e zero senso di appartenenza"

Lo scrittore Maurizio De Giovanni, grande tifoso azzurro, commenta amaramente su Facebook il 2-2 del Napoli col Frosinone.

Lo scrittore Maurizio De Giovanni, grande tifoso azzurro, commenta amaramente su Facebook il 2-2 del Napoli col Frosinone: "A volte vorrei che il calcio fosse un ristorante. Dove se mangi male, o paghi uno sproposito rispetto a quello che ti danno, o il cameriere è un maleducato, puoi non tornare. E scegliere un altro posto. È una questione di quantità di ingredienti, alla fine.

Poca dignità, poco onore, nessun senso di rappresentanza; molti soldi, molta supponenza, molta vergogna. Che peccato non poter cambiare ristorante. In quell’applauso a Spalletti c’era tutto. Rimpianto, malinconia, gratitudine. E tutto c’era in quei fischi, alla fine. Bentornati. Quel quarto d’ora di Monza ci aveva fatto pensare ad altro. Speriamo solo che finisca presto".