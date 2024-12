De Luca: "Menomale che la vittoria non è arrivata grazie a quel rigore, sai che noia sentirli..."

Diego De Luca, giornalista, commenta così su X la vittoria del Napoli contro il Venezia che permette agli azzurri di riprendersi la vetta della classifica: "Menomale che questi 3 punti non sono arrivati grazie a quel rigore (netto, ndr.). Sai che noia sentirli. La realtà è che il Napoli avrebbe dovuto vincere 35-0. Lecito chiedersi che problemi hanno a buttarla dentro, ma la vittoria è meritata. Come la posizione in classifica".