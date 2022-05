De Luca saluta Insigne: "Gol, assist, trofei e amore sconfinato per il Napoli. Grazie"

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha salutato Lorenzo Insigne tramite i social nel giorno della sua ultima partita in casa

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha salutato Lorenzo Insigne tramite i social nel giorno della sua ultima partita in casa: "Un abbraccio a Insigne che oggi gioca la sua ultima gara con la maglia del Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona. Grazie a questo campione per le emozioni che ci ha donato con reti, assist, trofei e per l’amore sconfinato che ha sempre dimostrato per Napoli ed il Napoli. Gli auguriamo ogni bene per il nuovo "tiro a giro" della sua vita e della sua professione. E grazie ancora per la sua generosa donazione durante la pandemia. Ciao Lorenzo".