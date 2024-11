Del Genio: "Bravissimo Conte nel post partita, ma lo si poteva preparare meglio"

Paolo Del Genio sui social commenta le decisioni arbitrali di Mariani per la gara di San Siro. Tante polemiche per il rigore assegnato all'Inter ma gli errori secondo il giornalista sono stati diversi: "Tre ammonizioni non comminate. Tre fuorigioco netti con bandierina bassa e azione fatta proseguire con calcio d'angolo. Poi il rigore, che se lo dai allora davvero al Napoli ne mancano tre più evidenti in partite precedenti (Di Lorenzo, Kvaratskelia e Politano).

Bravissimo Conte nel post partita a Dazn, ma lo si poteva preparare meglio. Abbiamo un allenatore che essendo stato dall'altra parte, ha deciso, finalmente, di parlare. Lui ci allena dal punto di vista tecnico tattico, noi possiamo e dobbiamo allenarlo su questi temi".