Del Genio: "Il Napoli vuole cederne 9 e comprarne 4-5 in 7 giorni, auguri!"

Il giornalista Paolo Del Genio ha scritto un post sui social commentando il mercato degli azzurri: "Il Napoli vuole cedere sicuramente Osimhen, Mario Rui, Zerbin, Folorunsho, Gaetano, Ngonge e Cheddira. Forse anche Juan Jesus e Simeone. 7-8 massimo 9 uscite. Poi vuole acquistare un esterno, due centrocampisti e 1-2 attaccanti centrali. Tutto questo in sette giorni, la sessione estiva del mercato chiude tra una settimana. Auguri.

Intanto per Neres e in particolare per Buongiorno merita i complimenti. Per Rafa Marin ancora non saprei, per Spinazzola titolare ho qualche perplessità. Adesso però,in questo caos, speriamo che Conte trovi la strada per iniziare a vincere partite. Forza Napoli".