Del Genio ironico: "Conte a Capodichino per vedere se Napoli ha un aeroporto all'altezza"

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, tramite il suo account Facebook ha fatto ironia sulla fake news che è circolata in mattinata circa un Antonio Conte già arrivato a Napoli, a Capodichino, poi prontamente smentita dai fatti:

"Servizio tg uno , visto adesso: "Conte e' atterrato in mattinata all' aeroporto di Capodichino, ma è ripartito subito". Voleva vedere se Napoli ha un aeroporto all' altezza evidentemente. P.S. in realtà non è vero".