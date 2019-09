Delirio per Diego, il Gimnasia: "Ti rubiamo la canzone. Oh mamma...", la SSC Napoli replica: "Ve la prestiamo con piacere!"

Accoglienza da brividi al Gimnasia per Diego Armando Maradona. Il pibe de oro torna ad allenare in Argentina ed ha ricevuto un benvenuto straordinario con lo stadio pieno, in visibilio (clicca qui), per il primo allenamento del nuovo allenatore. Maradona ha ricevuto il saluto anche della squadra e ad un certo punto non ha trattenuto le lacrime. Mediaticamente tutto il paese ha seguito la presentazione di Maradona. Su twitter il Gimnasia ha riservato un simpatico messaggio alla Ssc Napoli: "Ti rubiamo per un po' la canzone..." con riferimento allo storico coro del San Paolo "O mamma, mamma mamma...".

Nelle ore successive è arrivata anche la risposta del profilo della SSC Napoli, che ha scritto: "Vi prestiamo la canzone con grande piacere!".

Ecco lo scambio di Tweet

Les prestamos la canción con gusto. 😉



De Nápoles a La Plata, que suene fuerte este hit en el Bosque. #ForzaNapoliSempre https://t.co/y0rlwQv3KW — Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) September 8, 2019