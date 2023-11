Demme, oggi è il suo compleanno: gli auguri della SSC Napoli

Giorno speciale quello di oggi per Diego Demme

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Giorno speciale quello di oggi per Diego Demme. Il centrocampista tedesco del Napoli compie oggi 32 anni. Sui social il club azzurro gli ha dedicato un post e gli ha fatto gli auguri. Potrebbe trattarsi dell'ultimo compleanno azzurro per lui dato che è in partenza e andrà via tra gennaio e giugno. Ecco il post: