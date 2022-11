Deulofeu ringrazia il Maradona: "Che rispetto, applausi bellissimi che ricorderò"

Gerard Deulofeu si è fermato nel primo tempo di Udinese-Napoli per un infortunio per il quale aveva temuto il peggio

Gerard Deulofeu si è fermato nel primo tempo di Udinese-Napoli per un infortunio per il quale aveva temuto il peggio, tant'è che quand'è stato sostituito lo spagnolo ha lasciato il campo in lacrime. Tra gli applausi del Maradona. Un gesto che lo stesso ex Barcellona ha voluto sottolineare e per il quale ha ringraziato i tifosi azzurri con un post su Instagram:

"Ho pensato al peggio immaginate lo spavento e la paura che ho avuto. Per fortuna però è finita lì la paura, c’è qualche struttura del ginocchio interessata dalla distorsione ma non si tratta di niente di grave. Gli applausi del Maradona e dei tifosi del Napoli sono stati un qualcosa di molto bello e un gesto di grande rispetto, apprezzo molto questo ricordo. Grazie per tutti i messaggi. Forza Udinese".