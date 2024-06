“Di Lorenzo è pronto per Dimaro”, altro spot social della SSCNapoli con il capitano

La posizione del Napoli sul futuro del capitano sembra essere chiara e irremovibile

Il caso Giovanni Di Lorenzo continua a tenere banco in casa Napoli. L’agente Mario Giuffredi aveva così parlato ieri a margine del summit andato in scena al Britannique Hotel per discutere del futuro di Giovanni Di Lorenzo: “Abbiamo parlato solo di Folorunsho e abbiamo quasi trovato l’accordo. Per quanto riguarda Di Lorenzo preferisco non parlare proprio perchè il ragazzo è agli Europei, vuole stare sereno e loro sanno il mio pensiero qual è".

In queste ore, via social, il club ha lanciato un altro messaggio che testimonia la volontà della società. È stato infatti pubblicato un nuovo spot che vede Di Lorenzo protagonista, inequivocabile il claime: "Di Lorenzo è pronto per Dimaro".