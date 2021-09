Di Lorenzo festeggia le 100 presenze: "Una bella vittoria con questa maglia"

Il terzino del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha festeggiato ieri sera la 100esima presenza in maglia azzurra. Al termine del poker del Napoli rifilato all’Udinese, Di Lorenzo ha manifestato tutta la sua gioia per questo traguardo raggiunto e per la grande prestazione di squadra: “Una bella vittoria per festeggiare la 100esima presenza con questa maglia”.