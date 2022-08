Prima al Maradona con la fascia di capitano al braccio per il terzino azzurro.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"La prima vittoria in casa. Che atmosfera al Maradona". Questo il commento su Instagram di Giovanni Di Lorenzo alla netta vittoria del Napoli contro il Monza per 4-0. Prima al Maradona con la fascia di capitano al braccio per il terzino azzurro.