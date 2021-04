Di Lorenzo sempre più presente: tagliato storico traguardo

Cento presenze in Serie A per Giovanni Di Lorenzo. Traguardo importante per il terzino del Napoli autore di una buona prova

