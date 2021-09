Disservizi DAZN, Auriemma: “La Serie A si faccia parte attiva, si rischia la diserzione di massa”

Il giornalista di Radio Marte e Tuttosport, Raffaele Auriemma, commenta sui social i disservizi della piattaforma Dazn che anche oggi ha arrecato diversi problemi agli utenti impedendone la visione della partite. Questo l'appello del giornalista: “Dispiace dirlo ma con la connessione che si blocca di continuo non c’è più gusto a vedere le gare di campionato. La Serie A si faccia parte attiva per convincere Dazn a trovare un accordo con Mediaset o Sky. In caso contrario si rischia la diserzione di massa degli utenti tv”