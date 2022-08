Disservizi Dazn, Chiariello: "Lasciare la nazione al buio al pronti via è una vergogna!"

Sui social spopolano gli hastag #DisdicoDazn e #Dazndown dopo i disservizi della piattaforma streaming.

Sui social spopolano gli hastag #DisdicoDazn e #Dazndown dopo i disservizi della piattaforma streaming, che hanno reso quasi impossibile la visione delle partite di Serie A di oggi. Sull'argomento è intervenuto, tramite Twitter, il giornalista Umberto Chiariello: "Dazn è un vero scandalo. Ho aderito ad ogni possibile offerta, svenandomi. Ma le partite non le ho viste oggi perché loro come spesso accade hanno problemi di autenticazione. Dopo un anno intero, lasciare la nazione al buio al pronti via è una vergogna!".