Divieto trasferta ai napoletani, il deputato Carotenuto: "Non vorrei ci fosse discriminazione preventiva..."

Dario Carotenuto, deputato, chiederà chiarimenti al Ministro Piantedosi in merito al divieto di trasferta tardivo per i tifosi napoletani in occasione di questo Juventus-Napoli. Ad annunciarlo è lo stesso Carotenuto tramite i suoi account social: "Il parere del Comitato per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive sulla partita Juventus-Napoli di questa sera è quanto meno tardivo. Anche se rientra pienamente nelle proprie competenze, è assurdo che si vieti una trasferta a migliaia di persone a poche ore dall’inizio del match. Cittadini e famiglie che magari da tempo avevano prenotato spostamenti e alberghi per seguire la propria squadra del cuore e che, nella stragrande maggioranza dei casi, non hanno alcuna responsabilità rispetto ai possibili problemi di ordine pubblico legati alle precedenti manifestazioni sportive.

Sarebbe potuta esserci una comunicazione più tempestiva e invece a poche ore dall’inizio del match, si rischia di alimentare ulteriormente un clima di tensione attorno a quello che dovrebbe essere solo un evento sportivo. Preoccupa che queste scelte restrittive colpiscano spesso la tifoseria napoletana, come se fosse l’unica tifoseria ad avere occasionalmente problemi di ordine pubblico. Non vorremmo trovarci di fronte a una discriminazione territoriale preventiva. Chiederemo al Ministro Piantedosi di chiarire in aula i ritardi del Comitato e, soprattutto, come si intenda evitare in futuro episodi simili.