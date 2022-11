Drogba pazzo di Osimhen: “Fuoriclasse! Questo sì che è un attaccante completo e altruista”

Solo elogi per Victor Osimhen e l’autore dei complimenti non è di poco conto, anzi.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Solo elogi per Victor Osimhen e l’autore dei complimenti non è di poco conto, anzi. Didier Drogba, ex attaccante del Chelsea e idolo del centravanti del Napoli, ha postato un video sui social in cui Osimhen cede a Kvaratskhelia il pallone del calcio di rigore in Napoli-Ajax e scritto: “Questo sì che è un attaccante completo: altruismo... il vero significato di 'vincere come SQUADRA'!!!! Osimhen fuoriclasse".