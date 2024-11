Errori pro-Inter, il 'dossier' di Alvino: c’è anche fuorigioco prima dell’angolo del rigore

Il giornalista Carlo Alvino sui social commenta le decisioni arbitrali di Mariani per la gara di San Siro. Tante polemiche per il rigore assegnato all'Inter ma gli errori secondo il giornalista sono stati diversi. Sui social ha proposto un elenco di tutti gli episodi da lui evidenziati nel corso della gara che si è conclusa 1-1. Eccoli:

Piccola annotazione per qualche illustre professore del piffero … ecco quanto accaduto ieri in #InterNapoli … non aggiungo altro! #ForzaNapoliSempre e nun c’accire nisciuno! pic.twitter.com/CP30NQlOD1