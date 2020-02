Fabiàn celebra Mertens su Instagram: "Ho visto a Dries!"

Il gol di Mertens, firmato ieri sera contro il Barcellona, ha inevitabilmente un importanza rilevante, visto che consente al belga di agganciare Hamsik nella classifica all time dei marcatori azzurri. Non solo importante ma anche bella da vedere, la rete dell'attaccante, celebrato anche dal compagno di squadra Fabiàn Ruiz che su Instagram ha commentato proprio la foto del belga, richiamando al famoso coro in onore di Maradona: "Ho visto a Dries Mertens!".