Fabian saluta Euro 2020: "È stato un duro colpo, ma torneremo più forti"

Grande delusione per la Spagna eliminata dall'Italia in semifinale degli Europei. Nella sfida contro la Nazionale italiana tra gli spagnoli neanche un minuto in campo per il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz. L'azzurro saluta la competizione e scrive sui social: "È stato un duro colpo perché siamo arrivati ​​con grande entusiasmo, ma dopo quasi un mese Euro 2020 per noi è finito.

Abbiamo difeso con orgoglio questa maglia in ogni partita e non riesco a descrivere come ci si sente a giocare sapendo che un intero paese tifa per te. È stata una gara incredibile ricca di emozioni, tante ore di allenamento, sfide e sogni che si sono avverati. Voglio ringraziare tutti i miei colleghi e lo staff tecnico del selezione spagnola che hanno fatto parte della mia prima esperienza in un Campionato Europeo. Voglio anche ringraziare tutti voi che ci avete incoraggiato e vibrato ad ogni partita con noi negli stadi e da casa per il supporto. Torneremo più forti perché siamo la Spagna!"