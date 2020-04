Fase 2, Ruotolo frena: "Visto cosa è accaduto in Germania?, ci vuole cautela"

C'è tanta frenesia per l'arrivo della tanto discussa 'Fase 2' che si appresta a vivere l'Italia con un minimo allentamento delle restrizioni da parte del Governo. Il giornalista e politico Sandro Ruotolo ha pubblicato un messaggio su Twitter in cui chiede cautela dopo quanto accaduto in Germania che ha avuto nelle ultime ore un aumento di contagi dopo aver allentato le restrizioni: "A quelli del “liberi tutti”, avete visto cosa è successo in Germania? Hanno allentato i cordoni e sono ripresi i contagi. Sappiatelo".

#FaseDue #coronavirus a quelli del “liberi tutti”, avete visto cosa è successo in Germania? Hanno allentato i cordoni e sono ripresi i contagi. Sappiatelo. — sandro ruotolo (@sruotolo1) April 28, 2020