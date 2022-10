Ferrara in Argentina per Diego: “Felice compleanno, sentirti ancora vivo scalda il cuore”

L’ex difensore del Napoli Ciro Ferrara è in Argentina in occasione del 62° compleanno del suo ex compagno e capitano Diego Armando Maradona.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it L’ex difensore del Napoli Ciro Ferrara è in Argentina in occasione del 62° compleanno del suo ex compagno e capitano Diego Armando Maradona. Questo il pensiero dell'ex azzurro rivolto al Pibe de Oro su Instagram: “Distanza significa poco quando ci si vuole bene. Ma questa volta ho voluto starti più vicino, nella tua città, nel tuo quartiere, dove ogni angolo mi racconta di te. Ci sono giorni che ancora non voglio credere che tu non ci sia più e non sai quanto scaldi il cuore riuscire a sentirti così vivo. Feliz cumpleaños, Capitano”. Di seguito il post di Ferrara che lo ritrae davanti ad un murales di Maradona. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ciro Ferrara (@ciroferrara_official)