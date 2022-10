Ferrara vola in Argentina per omaggiare Diego: “Vengo a salutarti dove mai avrei voluto trovarti”

Ciro Ferrara è partito per Buenos Aires per salutare e rendere omaggio all'amico di una vita Diego Armando Maradona

© foto di www.imagephotoagency.it

Ciro Ferrara è partito per Buenos Aires per salutare e rendere omaggio all'amico di una vita Diego Armando Maradona. Questa la struggente lettera postata sui social: “Sto salendo su un aereo. Volo a Buenos Aires, per la prima volta da quando hai lasciato questo mondo. Adesso mi sento pronto. Vengo a salutarti dove mai avrei voluto trovarti. Ben piegata, ho messo in valigia tutta la mia tristezza. Nella tasca interna una copia del mio libro, con la dedica per un amico ancora in vita. Abbiamo viaggiato tanto insieme io e te, in occasione delle trasferte del Napoli: è capitato che ti aspettassimo invano in aeroporto, sapendo però che saresti arrivato in tempo per giocare la partita. Anche stavolta, come ogni volta, il viaggio rappresenterà il tempo sospeso tra desiderio e realtà: sarà come riagguantare l’illusione che tu mi stia aspettando. Vigorose pacche sulla spalle e sorrisi di gioia che fanno rumore, come accade quando due vecchi amici finalmente si riabbracciano, dopo aver toccato insieme il cielo del mondo".