Foto Folorunsho fuori dal progetto? L'indizio arriva dai social

Il futuro di Michael Folorunsho potrebbe essere lontano dal Napoli: il centrocampista italiano, che non ha mai trovato una dimensione permanente a Napoli, potrebbe essere oggetto di mercato sia della Lazio ma anche dell'Atalanta, dopo la quasi certa partenza di Koopmeiners. In attesa di comprendere le prossime mosse di calciomercato, un'indizio potrebbe essere arrivato proprio dai suoi social: il calciatore ex Hellas Verona ha eliminato da Instagram tutte le fotografie che lo ritraevano con il Napoli ed anche il riferimento al club in descrizione del suo profilo.