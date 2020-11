FOTO - A Buenos Aires Plaza de Mayo diventa Plaza de Diego: dipinto il volto di Maradona

Continuano gli omaggi a Diego Armando Maradona. A Napoli e, ovviamente, in tutta l'Argentina. A Buenos Aires, ad esempio, Plaza de Mayo è pronta a cambiare nome in 'Plaza de Diego', la piazza di Diego. E' stato dipinto il volto del Pibe de Oro, come si può vedere dallo scatto pubblicato su Twitter dal quotidiano Olè.

¿La Plaza de Mayo? ¡LA PLAZA DE DIEGO! 🇦🇷❤️ pic.twitter.com/QE8kLgpfdx — Diario Olé (@DiarioOle) November 26, 2020