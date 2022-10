FOTO - "Abbiamo visto Maradona", il Pescara omaggia Diego

Il mondo del calcio si è mobilitato per ricordare il Pibe de Oro nel giorno in cui avrebbe compiuto sessantadue anni.

© foto di Aic/Image Sport

Oggi ricorre il compleanno di Diego Armando Maradona. Il mondo del calcio si è mobilitato per ricordare il Pibe de Oro nel giorno in cui avrebbe compiuto sessantadue anni. Tra i vari post sui social, particolarmente bello è quello pubblicato dal Pescara Calcio sul proprio account ufficiale Twitter. Il club abruzzese ha pubblicato uno scatto che ritrae il fuoriclasse argentino allo Stadio Adriatico per un Pescara-Napoli, scrivendo a corredo della foto: "Abbiamo visto Maradona".