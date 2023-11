FOTO - ADL fa più contenta la piazza? Mazzarri preferito a Tudor e Cannavaro dai nostri lettori

L'allenatore di San Vincenzo, evidentemente per quanto fatto in azzurro ormai dieci anni fa, ha vinto il nostro sondaggio: poco più del 31% i voti per Tudor

TuttoNapoli.net © foto di Daniele Buffa/Image Sport Su un totale di quasi settemila votanti, il 40% ha preferito Walter Mazzarri e Igor Tudor e Fabio Cannavaro, i tre nomi che hanno costituito la lista di De Laurentiis per il post-Garcia già dall'immediato dopo-partita di Napoli-Empoli. L'allenatore di San Vincenzo, evidentemente per quanto fatto in azzurro ormai dieci anni fa, ha vinto il nostro sondaggio: poco più del 31% i voti per Tudor, quasi il 29% per Cannavaro.