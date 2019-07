FOTO - Albiol al Villarreal, Younes: "Un onore giocare con te, calciatore fantastico!"

Anche Amin Younes ha salutato Raul Albiol, da poche ore ufficialmente un nuovo giocatore del Villarreal. L'ex attaccante dell'Ajax ha scritto un messaggio per il difensore spagnolo attraverso Twitter: "Gracias hermano, è stato un onore giocare con te - un calciatore fantastico e un uomo ancora migliore! Good luck for your next career step".

Gracias hermano, è stato un onore giocare con te - un calciatore fantastico e un uomo ancora migliore! Good luck for your next career step, @R_Albiol 🙏 #GrazieDiTutto #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/V1tCjU8Dhs — Amin Younes (@AminYounes11) 4 luglio 2019