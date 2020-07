FOTO - Allan accoglie l'amico Coutinho a Napoli, niente pizza ma... sushi!

Napoli da sempre rappresenta una metà ambita soprattutto per trascorrere giorni di spensieratezza nel golfo partenopeo, con le bellissime isole che lo animano. A scegliere la meta italiana è stato Philippe Coutinho, giocatore del Bayern Monaco, che ha raggiunto proprio il golfo partenopeo in queste ore. Lo dimostra lo scatto pubblicato sui social che lo vede in compagnia con l'azzurro Allan, visto che tra entrambi scorre una bella amicizia. Il centrocampista azzurra ha portato cosi l'amico non a mangiare pizza, visto che la foto è stata scattata in un noto ristorante sushi.