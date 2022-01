FOTO - Allan è tornato a Napoli: "E' stata casa mia per cinque anni, sempre nel mio cuore"

Allan non dimentica Napoli. Due giorni in città per il centrocampista brasiliano che sui social ha postato diverse foto e ha scritto: "È sempre un piacere tornare al posto dove è stato casa mia per 5 anni e ritrovare delle persone in cui porterò sempre con me…dispiace non aver trovato tutte le persone che ho voluto ma anche se non ci siamo visto , sarete sempre nel mio cuore".