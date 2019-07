FOTO - Ancelotti posta un abbraccio con Klopp: "Eccellente lavoro di squadra, grande vittoria!"

Dopo aver parlato ai microfoni dei media presenti, Carlo Ancelotti parla anche a mezzo social. Su Twitter l'allenatore azzurro, dopo il successo di Edimburgo contro il Liverpool, si è così espresso, pubblicando anche una foto a corredo: "Eccellente lavoro di squadra contro il Liverpool. Grande vittoria per continuare la nostra preparazione".

Excellent team work today against Liverpool. Great incentive to continue our Pre-season preparation.



Eccellente lavoro di squadra contro il Liverpool. Grande vittoria per continuare la nostra preparazione. #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/8jbtBBpC7A