FOTO - Ancelotti suona la carica sui social: "Piena fiducia nei giocatori e nei tifosi!"

Domani si scende in campo. Il Napoli sarà impegnato nell'importante sfida di Champions contro il Salisburgo, che può decidere le sorti della squadra azzurra in Europa. Cosi Carlo Ancelotti ha postato su Twitter un messaggio, suonando la carica in vista del match contro la squadra austriaca: "Piena fiducia nei miei giocatori e nei nostri fan per la nostra sfida Champions".

Piena fiducia nei miei giocatori e nei nostri fan per la nostra sfida Champions. #ForzaNapoliSempre



Complete confidence in my players and our Fans for our Champions League challenge #UCL pic.twitter.com/7kkE3Gw78C — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) November 4, 2019