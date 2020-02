FOTO - Anche il Lipsia esulta per la prima rete di Demme: "DieGol, complimenti!"

Al Ferraris il Napoli ha dato continuità alle ultime prestazioni contro Juve e Lazio, trovando la terza vittoria consecutiva sul difficile campo della Samp. Tra i mattatori della serata, entrato a partita in corso, anche Diego Diemme, autore del gol del 3-2. Ad esultare per la prima rete del centrocampista tedesco anche il Lipsia, sua ex squadra, che ha pubblicato un tweet proprio per il suo ex capitano: "DieGol! Complimenti marcatori!".