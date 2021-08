FOTO - Anniversario Napoli, il tweet del club con Maradona e gli altri: "95 anni di storia, 95 anni d'amore"

Esattamente novantacinque anni fa oggi, il 1° agosto 1926, nasceva il Napoli. Una data importante per la città e tutta la sua gente. La SSC Napoli non dimentica la ricorrenza e di buon mattino pubblica un tweet al riguardo con Diego Armando Maradona in primo piano e tutti gli altri dietro, con tanto di coppe in mano: "95 anni di storia, 95 anni d’amore. Forza Napoli SEMPRE".

